CDS – Inter, Antonio Conte ha deciso la formazione anti-Napoli da giovedì

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per la qualificazione in Champions League: “Volata scudettino. Atalanta-Juve senza Ronaldo, Dybala per Pirlo e il gol numero 100. Napoli-Inter, Conte sfida le critiche sul gioco: ‘Il problema sono io'”. A centro pagina, invece, spazio alla lotta per la salvezza con gli anticipi giocati ieri: “Miracolo Cagliari, Firenze ha paura”.

“Niente sorprese o rivoluzioni. Antonio Conte aveva già deciso giovedì la formazione da schierare a Napoli e non ha cambiato idea nelle sedute di venerdì e di ieri”. L’Inter è pronta. “Davanti ad Handanovic, che ha incassato appena 4 reti nelle ultime 13 giornate di campionato, ci sarà il muro difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. La cerniera centrale della mediana sarà composta dal rientrante Barella, da Brozovic e da Eriksen. Sensi e Vecino sono considerate due carte da giocare a partita in corso”. In attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.