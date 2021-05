CDS – Il Napoli ha chiesto Rodrigo De Paul all’Udinese: servono 35 milioni

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo, che tiene i bianconeri in lotta per il quarto posto: “Juve fino alla fine. La zona Champions è a un punto. Pioli e Gasp secondi davanti a Gattuso”. Di spalla spazio al caso Superlega: “UEFA, scatta l’inchiesta sui club ribelli”. Sempre di spalla le parole del presidente FIGC Gabriele Gravina sulla riforma del campionato: “Serie A a 18 ma prima del 2024”.

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto ufficialmente Rodrigo De Paul all’Udinese. L’argentino si è messo in mostra anche allo stadio Diego Armando Maradona martedì scorso con l’assist per la rete di Stefano Okaka. Il giornale fa sapere che l’argentino è uno dei principali obiettivi del Napoli per la prossima stagione. La società azzurra ci sta provando, pur sapendo che la concorrenza è tanta. La valutazione è di circa 35 milioni di Euro.