CDS – Il Benfica vuole Eljif Elmas, il Napoli prova a blindarlo

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con l’accordo sempre più vicino tra la Lazio e Maurizio Sarri: “Sarri-Lazio, ci siamo. La cena a Formello tra il tecnico e Lotito: si tratta su un biennale”. In taglio alto si parla del futuro di Cristiano Ronaldo e sulla destra delle manovre di mercato dell’Inter: “Inter, Emerson per Inzaghi”. Sulla destra i nuovi orari per le partite della prossima Serie A.

Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille, Marcos Senesi del Feyenoord, Toma Basic e Rodrigo De Paul sono i primi obiettivi del mercato del Napoli. Occhio anche a Danilo D’Ambrosio, inquadrato come riserva di Giovanni Di Lorenzo. Intanto, il Benfica chiede Elif Elmas, ma il Napoli non ha intenzione di cedere il giovane macedone. La sua valutazione si aggira oggi intorno ai 20 milioni di Euro. La volontà del club partenopeo è quella di blindarlo sperando possa crescere anche l’anno prossimo con Luciano Spalletti.