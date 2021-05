CDS – Gennaro Gattuso verso la Lazio

in

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il possibile approdo sulla panchina azzurra di Sergio Conceiçao: “La svolta Conceiçao. Il Napoli apre la giostra delle panchine: biennale al portoghese. L’allenatore del Porto sarà domani nella Capitale per la presentazione”. Spazio anche alle altre panchine: “Gattuso verso la Lazio. Mihajlovic a Roma: pausa di riflessione”. Al centro si parla di Cristiano Ronaldo, mentre sulla destra dell’Inter: “Inter, Lautaro o Bastoni? Uno è di troppo”.

Massimiliano Allegri era davvero ad un passo dalla firma col Napoli. “Quanto abbiano pesato sulla scelta di De Laurentiis il pareggio col Verona e l’addio ai 50 milioni della prossima Champions League non lo sapremo mai”, si legge. L’ex tecnico della Juventus si è allontanato dopo l’imprevedibile 1-1 di domenica sera con il Verona, che ha stravolto ogni pronostico. Così la società azzurra ha virato con decisione su Sergio Conceiçao del Porto, rivedendo giocoforza le proprie ambizioni.