CDS – Gennaro Gattuso si è arrabbiato negli spogliatoi dopo Napoli-Crotone

in

“Non la prendono più”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione di oggi del Corriere dello Sport, facendo riferimento all’Inter e all’allungo in vetta sul Milan e sulle altre. “CR7 salva la Juve nel derby, aggancio Napoli prima della supersfida”, si legge invece a quattro giorni dal big match tra azzurri e bianconeri, recupero della gara d’andata.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



I tre gol subiti contro il Crotone sono frutto di errori individuali dei centrali del Napoli. Prima Kostas Manolas che serve Ahmad Benali, assist-man per la prima rete di Simy. Poi ancora il greco che si fa prendere il tempo dallo stesso nigeriano. E infine Nikola Maksimovic, lento nel gestire il pallone dinanzi a Junior Walter Messias, autore del temporaneo 3-3. Gennaro Gattuso si è adirato con i suoi difensori, ha urlato mentre osservava la scena dalla panchina. Dunque, nello spogliatoio si è fatto sentire. Non sono più ammessi passi falsi, specie adesso che le dirette concorrenti per la Champions stanno perdendo punti.