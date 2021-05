CDS – Gennaro Gattuso si comporta da “intruso” nella corsa alla Champions League

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro lo Spezia che permette agli azzurri di raggiungere momentaneamente il secondo posto: “Rino fa l’intruso. Sorpassa Juve e Milan, che stasera si sfidano in uno spareggio”. Il futuro del tecnico del Napoli rimane ancora in bilico, per quanto i continui tweet di Aurelio De Laurentiis lascino pensare a una possibilità di riapertura. Ancora poche settimane e sapremo. Intanto, la lista dei possibili sostituti si allunga. Il favorito rimarrebbe comunque Luciano Spalletti.

Al centro anche la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio: “La doppietta di Vlahovic salva la Fiorentina e frena la Lazio”. Sulla destra anche lo scontro sulla Superlega e in basso i festeggiamenti dell’Inter per la vittoria dello scudetto. Ai nerazzurri è stato chiesto di rinunciare a due mesi di stipendio, ma i giocatori si sono opposti. La permanenza di Antonio Conte non è certa.