CDS – Gennaro Gattuso si affida a Victor Osimhen per centrare la Champions League

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con la corsa alla Champions League del Napoli, trascinato da Victor Osimhen: “Osimhen lancia lo sprint finale. Gattuso vuole allungare sulla zona Champions: Lozano e Bakayoko dall’inizio”. In alto la situazione finanziaria dell’Inter: “Zhang-Inter, sui tagli appelli nel vuoto”, intanto Antonio Conte non terrà la conferenza stampa. In primo piano la situazione della Juventus: “Juve nell’incubo. Champions a rischio e ultimatum Figc: Lasci la Superlega o via dalla A”. Spazio anche alla promozione in Serie A della Salernitana “Salerno in A, Lotito vende”.

Continua a tenere banco il caso di Benevento-Cagliari. Daniele Doveri e Paolo Silvio Mazzoleni sono stati fermati per un turno dal designatore Nicola Rizzoli. In realtà, la punizione per entrambi potrebbe essere molto più severa. “Sarebbe da scellerati anche solo pensare di riproporli in una delle venti partite che restano negli ultimi due weekend di campionato”, si legge.