CDS – Gennaro Gattuso potrebbe fermarsi per un anno

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la volata alla Champions: “La Superlega siamo noi. Il ribaltone di Napoli e Lazio ha messo Juve e Milan spalle al muro”. Al centro spazio alla Champions League attuale col pareggio nelle prima semifinale: “Il Chelsea spaventa Zidane”. In basso spazio all’inchiesta argentina sulla morte di Diego Armando Maradona: “Maradona poteva salvarsi?”.

Gennaro Gattuso potrebbe osservare un anno sabbatico al termine della stagione. Questa una delle possibilità al vaglio del tecnico secondo quanto scrive il giornale. “Gattuso, nella sua carriera di allenatore, ha frequentato personaggi di ogni tipo ma sono le doppiezze a procurargli il maggior risentimento. Le cattiverie circolate a proposito della sua malattia poi gli hanno lasciato un segno indelebile. Perciò è possibile che decida di tornare a Gallarate, a curare il ristorante-pescheria in attesa di un’offerta allettante”. La separazione con Aurelio De Laurentiis sembra inevitabile.