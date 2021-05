CDS – Gennaro Gattuso alla Fiorentina: tanti dubbi sul futuro del tecnico

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Juventus e Inter che deciderà la qualificazione alla Champions League. Si parla anche del siparietto da boxe inscenato dall’Inter, con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Antonio Conte protagonisti: “Juve-Inter sul ring. Conte e Lautaro, pace con i guantoni: il colpo del ko è per Pirlo”. Di spalla, la rielezione a presidente del CONI di Giovanni Malagò. In basso l’esito del ricorso fatto dalla Lazio, bocciato dal Collegio di Garanzia: “Ora è ufficiale, Lazio-Toro si gioca”.

A Napoli, intanto, si parla di Gennaro Gattuso, sempre più vicino alla Fiorentina. “Sarebbe un passo indietro per un allenatore che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivato in Europa e va in una squadra che non ci arriva da cinque anni. A meno che la Fiorentina non voglia tornare a quei livelli”, si legge sul giornale. La permanenza in azzurro, però, è da escludere.