CDS – Fabio Paratici e Nedved a rischio indagine dopo aver insultato l’arbitro in Napoli-Juventus

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell’Inter contro la Lazio nel segno di Romelu Lukaku: “Clima Lukaku. Doppietta e assist a Lautaro: 3-1 alla Lazio e Milan sorpassato”. In basso spazio alla zona retrocessione con le sconfitte casalinghe di Cagliari e Crotone: “DiFra e Stroppa al buio”.

Le urla di Fabio Paratici e Pavel Nedved dalla tribuna nel corso di Napoli-Juventus possono costare caro al dirigente della Juventus. Il filmato dell’accaduto potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine, ma solo nel caso in cui venisse verificata l’autenticità e la veridicità della prova. Si tratta infatti immagini escluse dal circuito delle riprese ufficiali, ma realizzate a livello amatoriale, probabilmente da un addetto ai lavori dello stadio Diego Armando Maradona. Non solo la sconfitta, dunque. Anche alla Juventus toccherà sopportare anche le noie burocratiche. Per i bianconeri non si tratta di un bel momento.