CDS – “Eurospareggio per la Champions. Roma-Napoli da brividi”

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il “Derby del Sole” tra Roma e Napoli in programma stasera all’Olimpico: “Eurospareggio per la Champions. Roma-Napoli da brividi”. In alto le dichiarazioni “avvelenate” di Andrea Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo alla vigilia del match contro il Benevento. “Conte fortunato, noi in campo senza molti malati, loro fermati dalla ASL”. Di spalla il pronostico sullo scudetto di Fabio Capello: “Dico Inter, ha già vinto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



La prossima stagione del Napoli, ora come ora, non interessa a Gennaro Gattuso. Secondo il giornale l’obiettivo e il pensiero fisso dell’allenatore azzurro adesso è arrivare quarto in questo campionato. L’anno prossimo, poi, si vedrà. Lui e i giocatori sono stati molto bravi a metabolizzare le polemiche delle ultime settimane e i veleni della piazza, ma soprattutto a isolarsi in una bolla azzurra piena di aria buona. Le possibilità di proseguire ancora tutti insieme, però, sono remote.