CDS – “Europei con i tifosi”

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i due recuperi di campionato di stasera: “Conte alla meta, Pirlo al bivio. Antonio può andare a +11, Andrea si gioca tutto”. In taglio alto spazio al mercato in uscita del Torino: “Belotti conteso tra Milan e Roma”. Di spalla in evidenza l’annuncio del ritorno del pubblico allo stadio: “Europei con i tifosi”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Soltanto una vittoria stasera può far stare tranquillo Andrea Pirlo. Servono 3 punti col Napoli per dare ossigeno alla classifica e allontanare l’ipotesi dell’esonero. La qualificazione alla prossima Champions League è un traguardo che non può essere assolutamente fallito per la Juventus. In caso di sconfitta la pista privilegiata porterebbe a Massimiliano Allegri. Rimane comunque un dubbio, anche per il suoi rapporto tutt’altro che idilliaci con Pavel Nedved e Fabio Paratici. Un’alternativa sarebbe quella rappresentata invece da Igor Tudor, con cui lo spogliatoio della Juventus sta mostrando sintonia.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.