CDS – Carlo Ancelotti torna al Real Madrid ed è il “re di Spagna”

“Carlo re di Spagna”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione di oggi del Corriere dello Sport, che si sofferma sulla scelta del Real Madrid di richiamare l’ex allenatore azzurro in panchina. In taglio basso i convocati di Roberto Mancini per l’Europeo, con l’esclusione definitiva di Matteo Politano in favore di Giacomo Raspadori: “Mancini richiama Raspadori”.

Il giornale dedica ampio spazio all’approdo di Luciano Spalletti al Napoli. “Telefonate continue: confronti, chiacchierate e soprattutto piani d’azione per provare a mettere insieme i pezzi del mosaico che Luciano Spalletti dovrà cominciare a costruire sin dal 12 luglio, giorno del raduno, e più precisamente nel corso dei ritiri di Dimaro e soprattutto di Castel di Sangro, quando cioè anche i reduci dagli impegni internazionali potranno cominciare a lavorare alla rinascita del Napoli. Il nuovo allenatore è molto affascinato dalla rosa a disposizione, fermo restando il rischio molto concreto di perdere un paio di pedine di primo livello, ma nel frattempo sulle liste azzurre di mercato sono state evidenziate tre posizioni: terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista. Sono questi i tre ruoli che rivestono la priorità”.