CDS – Aurelio De Laurentiis deve rivalutare tutti i progetti con l’Europa League

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con i verdetti dell’ultima di campionato: “Pirlo benedetto. Milan e Juve in Champions. Incubo Gattuso: ADL lo congeda. Napoli e Lazio in Europa League, Roma a fatica in Conference”. Di spalla le dichiarazioni di Antonio Conte: “Serve un progetto top”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di cambiare in maniera netta e perentoria i progetti futuri del Napoli. “De Laurentiis ha una visione assai convergente del calcio sia con Allegri che con Spalletti, ed ambizioni che si sposano con entrambi: le lunghe chiacchierate telefoniche, in queste ultime settimane, sono servite per confrontarsi sull’idea e anche sulla filosofia eventualmente da inseguire, ma con l’Europa League ed una cassaforte che si ritrova svuotata da cinquanta milioni che pareva reali e che sono diventati improvvisamente virtuali, sarà necessario ricostruire un piano o forse stabilirlo”, si legge sul quotidiano in edicola oggi.