CDS – “Atalanta in Champions, oggi Milan e Napoli devono rispondere”

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus nel derby d’Italia: “Juve con le unghie. Battuta l’Inter: VAR protagonista, è polemica per il rigore del 3-2”. Non sono mancate le solite polemiche arbitrali, specie in riferimento all’ultimo rigore concesso ai padroni di casa. In generale, tutti e 3 i penalty concessi hanno fatto discutere. Più in basso: “Atalanta in Champions, oggi Milan e Napoli devono rispondere”.

I rossoneri saranno impegnati in casa contro il Cagliari, poi giocheranno contro l’Atalanta nell’ultima giornata. Gli orobici, già qualificati, disputeranno a breve la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il Napoli si gioca molto a Firenze. Di spalla, spazio alla vittoria della Roma nel Derby contro la Lazio: “Fonseca regala il derby a Mou”. I giallorossi continuano a tenere il Sassuolo a distanza per la conquista dell’accesso all’Europa Conference League. In attesa dell’arrivo di Mourinho, la “Lupa” salva il salvabile.