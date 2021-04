CDS – Atalanta, Gian Piero Gasperini e i problemi con l’antidoping

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno del pubblico allo stadio per gli Europei: “Il calcio riapre l’Italia. Via libera del governo: a giugno i tifosi all’Olimpico per gli Europei”. Si spera di fare altrettanto anche con la Serie A nelle ultime partite della stagione. Si parla già di un migliaio di tifosi che potrebbero assistere dagli spalti ai match conclusivi del campionato Al centro spazio ai quarti di finale di Champions League: “Bayern, blitz amaro: il PSG in semifinale”. I francesi si sono vendicati dei tedeschi dopo la finale dell’edizione scorsa. Il Chelsea, invece, perde contro il Porto, ma passa il turno in virtù del 2-0 dell’andata.

In taglio basso in risalto la squalifica richiesta per il tecnico dell’Atalanta: “L’antidoping contro Gasp”. Il tecnico aveva insultato un ispettore, ha rifiutato il patteggiamento ed è stato deferito. In casa Milan, intanto, Zlatan Ibrahimovic sta lottando contro la sanzione comminatagli per l’espulsione rimediata contro il Parma.