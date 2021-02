CDS – A Napoli bisogna incollare i cocci

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con lo scontro Champions League tra Atalanta e Napoli: “Gasp-Gattuso: è già spareggio per l’Europa”. In taglio alto occhi puntati sul derby di Milano: “Scontro frontale”. Al centro spazio al gol di Luis Alberto che ha regalato la vittoria a Simone Inzaghi contro la Sampdoria: “Un mago al bacio“. Sulla sinistra si parla della scomparsa di Mauro Bellugi: “Mauro amava l’Inter e l’ironia”. Spazio anche al grave incidente di Andrea Cossu e alla sfida Everton-Liverpool vinta dalla squadra di Carlo Ancelotti.

Si parla anche del momento del Napoli nell’edizione odierna del quotidiano. “Ora che bisogna incollare i cocci, e c’è il rischio che riuscirci richieda un impegno assai simile ad un’impresa, sull’erba, dove non c’è traccia d’un quadrifoglio, restano rimpianti e anche un pizzico di insofferenza verso il destino: in questo 2021 che sa di odissea vera e propria, e può persino dolentemente trasformarsi in disfatta tecnica (ed economica), s’è presentata, non certo sotto mentite spoglie, la dea bendata, che ha voltato le spalle al Napoli e l’ha lasciato lì, tra sospiri e imprecazioni, a leccarsi le ferite e a contare le sconfitte”.