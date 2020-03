Carmelo Martino sul rinnovo di Arkadiusz Milik: “So che il Napoli ci sta lavorando, le parti sono vicine”

Carmelo Martino, giornalista e radiocronista per Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’ della situazione contrattuale di Arkadiusz Milik. Il polacco appare ormai destinato a lasciare Napoli, complici il rinnovo di Dries Mertens e il prossimo arrivo di Andrea Petagna. “Il Napoli ha bisogno di attaccanti e non di centrocampisti. Non so che decisione prenderà Milik, se resterà o meno. So che il Napoli ci sta lavorando, le parti sono vicine. Tutto può succedere. Dovesse andar via Milik, poi bisognerebbe acquistare un altro attaccante. Lo scambio Milik-Calhanoglu lo vedo un pour parler, difficile da realizzare. In questo momento è difficile pensare anche ai reali valori dei calciatori. Si parla di decurtazione degli stipendi, ma a quel punto possiamo pensare anche che i lavori diminuiscono”. Rimane ancora tutto in standby, mentre altri contratti stanno scivolando invece verso la scadenza. Il Napoli non sa nemmeno quando riprenderà veramente ad allenarsi.