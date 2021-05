Carlo Ancelotti sbotta: “Se Aurelio De Laurentiis mi ha fatto fuori? Non è esatto. E comunque non aggiungo altro”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e oggi alla tecnico dell’Everton, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche degli azzurri. “Mou alla Roma come me a Napoli? Può essere, ma conta la voglia che uno ha di allenare e stare fermo non piace a nessuno. Entrambe sono piazze importanti e, come in ogni azienda che si rispetti, anche nel calcio il risultato finale deve essere rapportato alle aspettative iniziali. Se De Laurentiis mi ha fatto fuori? Non è esatto. E comunque non aggiungo altro, non ha più importanza”.

Già in passato Carlo Ancelotti aveva lasciato intendere che il rapporto con Aurelio De Laurentiis non si fosse risolto troppo pacificamente. Anche il presidente aveva lanciato qualche frecciatina nei confronti del mister, come ha sempre fatto con i suoi ex allenatori, d’altronde. La sensazione è che entrambi abbiano voluto evitare di far volare gli stracci. Stiamo parlando di due grandi nomi ed entrambi ne sarebbero usciti danneggati.