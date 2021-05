Carlo Alvino sottolinea: “Per venire ad allenare il Napoli c’è la fila alla Filmauro, la panchina azzurra è ambitissima”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della prossima sfida tra Spezia e Napoli e del futuro allenatore nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Spalletti è un allenatore che piace da diversi anni a De Laurentiis e non è un caso che ci sono stati altri abboccamenti non andati a buon fine. Credo che abbia delle idee ben precise. Qualcuno l’ha definito bollito, invece non lo è. Sa far giocare bene le sue squadre, ha grande personalità e in una piazza come Napoli ce lo vedo. Le valutazioni poi vanno fatte in campo, non sulla simpatia o l’antipatia dell’allenatore”.

“Per venire ad allenare il Napoli c’è la fila alla Filmauro, la panchina azzurra è ambitissima. Se De Laurentiis schiocchia le dita arrivano 7-10 allenatori pronti a chiedere la panchina del Napoli”, ha aggiunto Carlo Alvino. Ancora oggi, comunque, non ci sono assolute certezze su chi sarà il prossimo tecnico del Napoli.