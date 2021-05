Carlo Alvino contro Amir Rrahmani per la mancata esultanza: “Devi rispettare il Napoli e non il Verona”

Il giornalista Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha parlato del possibile approdo sulla panchina del Napoli di Sergio Coinceçao e della partita contro il Verona che è costata la qualificazione in Champions League agli azzurri. “Coinceçao è un nome uscito a sorpresa. Le relazioni avute da De Laurentiis sono state positive. Tuttavia, le mie fonti non mi confermano, dunque resto in attesa. Se non sai non parlare, piuttosto che buttarmi e dire le cose come fanno tutti, io resto a guardare e aspetto. Siccome non so, non parlo”.

“Dopo la partita con il Verona non salvo nessuno, nemmeno Rrahmani che non esulta. Dopo il gol non ha esultato per rispetto alla sua ex squadra. Ma come è possibile? Era una rete fondamentale per il Napoli. Se giochi al Maradona devi rispettare il Napoli e non il Verona. Quel gesto non serve a niente!”