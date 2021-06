Calciomercato Napoli, Valter De Maggio rivela: “Carlo Ancelotti ha chiesto Hirving Lozano al Real Madrid”

Valter De Maggio ha parlato a lungo delle possibili operazioni di mercato degli azzurri nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “Emerson, che ha già lavorato con Spalletti, è un po’ fuori dai parametri e lo vuole anche l’Inter. Nainggolan, invece, nonostante alcune voci, non è nel mirino del Napoli. Un giocatore che piace è Basic del Bordeaux, così come Thorsby della Sampdoria. D’Ambrosio, invece, resta all’Inter. Ancelotti ha chiesto Lozano al Real Madrid. Se arrivasse l’offerta di 50-60 milioni, il Napoli potrebbe reinvestirli sul mercato per acquistare un esterno mancino che serve come il pane, ma anche un’eventuale alternativa ai centrali e magari un centrocampista. Lobotka resta perché piace molto a Spalletti”.

“Il mercato sarà molto lento e sarà indirizzato dalla crisi economica e attenderà la fine degli Europei. Spalletti a Dimaro testerà la qualità della rosa che a lui piace moltissimo. Poi bisognerà valutare le cessioni eccellenti. Dovessero arrivare richieste per Koulibaly e Fabian, la società farà le sue valutazioni. Potrebbero arrivare oltre 100 milioni dalle loro cessioni. Ci sono tanti nomi, il Napoli ha bisogno di un esterno sinistro”: