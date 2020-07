Calciomercato Napoli, ufficiale: Victor Osimhen è azzurro, c’è il tweet di Aurelio De Laurentiis

Victor Osimhen è finalmente del Napoli. Dopo numerose settimane di attesa, nonostante tutti gli accordi raggiunti e le firme sui contratti apposte già da mercoledì, solo quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Víctor!”, recita il tweet. Il Napoli ha messo così a segno l’operazione più costosa della sua storia, da circa 47 milioni di Euro più bonus, insieme ai cartellini di Orestis Karnezis ed il giovane Claudio Manzi. Superato quindi il record di Hirving Lozano relativo all’estate scorsa. Probabilmente si tratterà anche dell’acquisto più oneroso dell’intera sessione di mercato estiva della Serie A.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Classe 1998, Victor Osimhen è entrato nel giro della nazionale nigeriana già a inizio carriera. Soprannominato “Humble Victor” dai tifosi del Lille, è un attaccante in grado di giocare in più ruoli e non solo da punta centrale. Dotato di ottima tecnica e buona elevazione, è stato paragonato spesso a Didier Drogba.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.