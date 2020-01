Calciomercato Napoli, ufficiale l’acquisto di Andrea Petagna: rimarrà in prestito alla SPAL

Andrea Petagna è finalmente un nuovo giocatore del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’operazione attraverso il sito ufficiale. Il contratto dell’attaccante è stato depositato regolarmente in Lega. Come noto il ragazzo tornerà in queste ore a Ferrara, dove termierà la stagione con la maglia della SPAL per poi aggregarsi al Napoli la prossima estate. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020”, recita il comunicato sul sito ufficiale della società.

“Un orgoglio per GR Sports: il nostro Petagna dalla stagione 2020/2021 sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una grande opportunità meritata in un top club per uno dei migliori attaccanti della Serie A negli ultimi anni, numeri alla mano. In bocca al lupo e complimenti Andrea da tutto il team GR Sports, sempre al massimo!”, hanno scritto invece gli agenti del giocatore sui social. Andrea Petagna proverà a scalzare posizioni per essere titolare nel Napoli l’anno prossimo.