Calciomercato Napoli, sia Lorenzo Insigne sia Kalidou Koulibaly potrebbero essere ceduti

Il rinnovo di Lorenzo Insigne fatica ad arrivare. Tuttosport fa sapere che il capitano del Napoli si aspettava una telefonata dal presidente, che però non è ancora arrivata. La società, a quanto pare, attende che arrivi un’offerta valida per cedere il suo numero 24, che adesso dovrà pensare però agli Europei con la Nazionale. Il futuro dell’attaccante rimane dunque in bilico, ma Lorenzo Insigne non è l’unico giocatore azzurro che rischia di partire.

Kalidou Koulibaly, infatti, è tra i maggiori indiziati per una cessione in estate. Se il senegalese lasciasse Napoli potrebbe arrivare un giovane a rimpiazzarlo. Kostas Manolas rimarrebbe sicuro della titolarità, magari insieme ad Amir Rrahmani. Cristiano Giuntoli sta valutando altri centrali, tra cui l’argentino Marcos Senesi. In ogni caso, il Liverpool ha appena acquistato Ibrahima Konaté, quindi per Kalidou Koulibaly si riducono le possibili destinazioni alternative. Molto dipenderà ovviamente anche dalle indicazioni di Luciano Spalletti, prossimo alla firma.