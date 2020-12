Calciomercato Napoli, secondo Luca Marchetti c’è una possibilità per Fernando Llorente di rimanere

Il giornalista Luca Marchetti ha pubblicato un editoriale per Tuttomercatoweb.com parlando anche delle prossime mosse di mercato del Napoli. “La Juventus ha ripreso i contatti con Llorente, in uscita dal Napoli. Ma il Napoli, giustamente, visto che Osimhen è ai box e Mertens anche, vuole capire come stanno i due giocatori prima di cedere lo spagnolo. Anche perché Milik di sicuro non giocherà nel Napoli, anche se non dovesse essere ceduto. E ora la squadra che sta facendo dei passi in avanti è l’Atletico Madrid”.

“Sono poche le società che possono permettersi una spesa in più. Una è sicuramente il Napoli, l’altra è l’Atalanta che infatti ha perfezionato l’acquisto di Maehle, per 10 milioni al Genk più 4 di bonus. Atalanta che nel frattempo dovrà comunque risolvere in un modo o nell’altro la questione relativa al Papu Gomez. La Roma cerca un vice Pedro (o vice Mkhitaryan) e il nome più caldo è quello di Stephan El Shaarawy che già era stato vicinissimo al ritorno ad ottobre e che potrebbe tornare in prestito”.