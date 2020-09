Calciomercato Napoli, secondo Fabio Santini l’Inter punta Alex Meret per l’anno prossimo

Il giornalista Fabio Santini, volto noto di 7 Gold, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente Radio Sportiva, analizzando le trattative di alcuni tra i club più importanti del campionato italiano di Serie A. “Gennaro Gattuso, nel corso dei suoi primi mesi a Napoli, ha avuto il grande merito di cementare il gruppo. Ora i calciatori sono molto uniti e sono felici di fare parte del progetto tecnico e tattico del coach calabrese”.

“Un solo calciatore vorrebbe andare via ed è Alex Meret. Vi svelo un retroscena sull’Inter. Il club nerazzurro lo ha messo da tempo nel mirino e sarebbe intenzionato a rilevarlo dal Napoli. L’affare, tuttavia, potrebbe definirsi non subito, ma tra un anno”, ha aggiunto poi il giornalista. Alex Meret, attualmente, non è sicuro di avere un posto da titolare a Napoli anche perché Gennaro Gattuso sembra preferirgli ancora David Ospina.

