Calciomercato Napoli, salta il trasferimento di Fernando Llorente all’Athletic Bilbao

Nelle ultime ore c’è stato un tentativo concreto da parte dell’Athletic Bilbao per riportare in Spagna Fernando Llorente, conteso anche alla Sampdoria. Poi si è verificato il dietrofront della squadra ligure. Tutto sembrava pronto per il passaggio dell’attaccante del Napoli alla squadra biancorossa, con il benestare di tecnico, giocatore e direttore sportivo, ma non per una larga parte del consiglio d’amministrazione del club. Secondo quanto riportato da As sarebbe stato proprio quest’ultimo a bocciare l’operazione. Insomma, il trasferimento è tramontato e lo spagnolo è stato costretto a rimanere a Napoli. Lui come Arkadiusz Milik, che di certo finirà fuori rosa.

Con Victor Osimhen e Andrea Petagna che scalpitano, molto difficilmente Fernando Llorente potrà trovare spazio tra le preferenze di Gennaro Gattuso. Al momento l’ex Juventus rappresenta un esubero. Chissà che alla fine il tecnico calabrese non cambi idea e non tenga comunque in considerazione un elemento che è stato pur sempre campione d’Europa e del mondo.