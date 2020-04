Calciomercato Napoli, rispunta il nome di Mauro Icardi: potrebbe sostituire Arkadiusz Milik

Paolo Paganini, giornalista esperto di mercato, ha parlato delle prossime trattative azzurre nel corso della trasmissione Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mauro Icardi potrebbe essere un grande obiettivo del Napoli. Giuntoli ha tenuto ancora aperti i rapporti con l’agente Wanda Nara. Qualora l’attaccante non andasse alla Juventus di mister Sarri potrebbe approdare in Campania. Le strade di Icardi e di Milik si incroceranno. Il polacco potrebbe finire proprio a Torino, sponda bianconera”.

“Siamo ancora ad aprile, è ancora presto per poter discutere di un interesse del Napoli per Maurito”, fanno sapere dall’entourage del giocatore, in prestito dall’Inter al Paris Saint-Germain. Il gradimento azzurro per l’argentino c’è dai tempi della Sampdoria e con la probabile partenza di Arkadiusz Milik il Napoli ha bisogno di un nuovo bomber. Non è la prima volta che gli azzurri puntano Mauro Icardi. Mai come quest’estate, però, le possibilità di prenderlo sono concrete. Aurelio De Laurentiis dovrebbe trattare con un tipo come Wanda Nara: come finirà?