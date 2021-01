Calciomercato Napoli: per Arkadiusz Milik è prevista una clausola “anti-Italia”, il polacco è titubante

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli e il Marsiglia hanno raggiunto l’accordo per il passaggio di Milik in Francia: 9 milioni per il cartellino, quattro di bonus e il 20% sul possibile diritto di vendita. Il diritto di riscatto diventerebbe obbligo dopo la prima presenza del centravanti. Il calciatore deve prolungare il contratto con il Napoli. Lo stipendio sarà pari a 3,2 milioni di base fissa, più una serie di bonus che potrebbero fare lievitare la cifra fino ai quattro milioni. C’è però una grossa novità”.

“Il Napoli ha chiesto a Milik di sottoscrivere una clausola. Viene definita anti-Italia. Il polacco non potrebbe accettare offerte provenienti del nostro Paese nei prossimi anni. Non conosco ancora il numero di anni e non do notizie sballate. Io la chiamo clausola anti-Juventus. Al momento il calciatore non sembra disponibile ad accettare di sottoscriverla anche perché non vuole precludersi la possibilità di tornare in Serie A. Credo che De Laurentiis tema che la ‘Vecchia Signora’ torni all’attacco per l’ex Ajax. Siamo però solo alle schermaglie iniziali. Zaccagni? Il Napoli ha offerto al Verona 10 milioni. Gli azzurri sono in pole rispetto a tutte le altre società interessate al calciatore. Dimarco? Interessa a Cristiano Giuntoli, ma sul calciatore ci sono anche diverse altre società”.