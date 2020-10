Calciomercato Napoli, Paolo Paganini sottolinea: “Sicuramente Arkadiusz Milik e Fernando Llorente volevano andare via”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto nelle ultime ore Paolo Paganini, giornalista Rai che ha parlato anche del mercato azzurro. “Podio del mercato? Inter, Napoli e Juventus in quest’ordine. L’Inter ha fatto la campagna acquisti come voleva Conte. Il Napoli al di là di Osimhen ha confermato Koulibaly. La Juventus ha preso Chiesa e ha una rosa molto valida. Il colpo più importante? Forse proprio la conferma di Koulibaly ma anche Chiesa. Più che altro per le modalità di pagamento, in 4 anni. Giocatore di grande prospettiva, giovane, la Juve vuole ringiovanire la rosa. Qualche problema con gli esuberi e le abbondanze? Sicuramente qualche problema di gestione ci sarà. Poi magari inizieranno le coppe e ci saranno le cinque sostituzioni”.

“Sicuramente Nainggolan, Milik, Llorente e Khedira volevano andare via, sono giocatori di personalità e non saranno facili da gestire. A gennaio il mercato sarà da seguire con grande interesse. Ci sono tanti rinnovi da chiudere e se non si firma in questi mesi ci sarà da guardare”.