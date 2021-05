Calciomercato Napoli, Paolo Bargiggia su Rodrigo De Paul: “A certe cifre il Napoli non può permettersi il giocatore”

Rodrigo de Paul dovrebbe lasciare l’Udinese per approdare a una big. L’argentino si è messo in mostra più volte negli ultimi anni ed è pronto al grande salto. Ad esserne sicuro è soprattutto l’esperto di mercato Paolo Bargiggia, che ne ha parlato sul suo portale. “L’Udinese, che la scorsa estate aveva rifiutato un’offerta dalla Fiorentina poco sopra i 25 milioni più bonus, adesso chiede 40 milioni, possibilmente cash. Per questo, se il club friulano dovesse rifiutare anche più avanti delle contropartite tecniche, è difficile che a quella cifra, anche i principali club italiani possano permettersi il giocatore”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ci ha provato Aurelio De Laurentiis per il Napoli ed è certo perché lo hanno detto quelli dell’Udinese; ma a certe cifre il Napoli non può permettersi il giocatore. Rodrigo De Paul ha un debole per l’Inter, ma la decisione spetta al club friulano. La dirigenza della Beneamata ha offerto due calciatori: si tratta di Radu e Pinamonti più un conguaglio in denaro”.