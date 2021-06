Calciomercato Napoli, Paolo Bargiggia a 360°: “Per Rodrigo De Paul percentuali basse. Cristiano Giuntoli resterà”

Nel corso de ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio è intervenuto in queste ore il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia. “De Paul al Napoli? Percentuali basse, 5%-10%. Come ha detto anche Campoccia, De Laurentiis ha chiesto il giocatore ma al momento non ci sono le condizioni economiche per un affare del genere. La mancata qualificazione in Champions, e, dunque, i mancati 50 milioni, ha inciso. Mertens? Resterà, ma la dirigenza partenopea dovrà ridurre gli ingaggi come detto. Avvieranno trattative personali per chiedere ciò ai calciatori, come hanno fatto Inter e Juventus. D’Ambrosio? È stimato da Spalletti, la pista non è calda al momento. Penso che i nerazzurri vogliano rinnovargli il contratto e poi metterlo sul mercato, ma con diversi addii potrebbe anche restare e trovare più spazio”.

“Per Lobotka bisognerà vedere cosa accadrà a centrocampo, se dovesse partire Fabian potrebbe anche restare ma se ci fosse intenzione di acquistare in quella zona di campo potrebbero trattare ancora Vecino. Non vedo tutta questa enfasi nel trattenere Lobotka. Rinnovo di Insigne? Non è più possibile a 4,5 milioni, la società chiederà al calciatore di ridurlo. Al ritorno di Jorginho non credo. Ci aveva lavorato la Juventus. Maksimovic? Il Napoli non vuole rinnovargli il contratto, discorso già deciso. Giuntoli resterà, ha due anni di contratto e stipendio importante. Hysaj-Fiorentina è una trattativa possibile, Gattuso lo apprezza ed è uno svincolato che ha mercato. Bakayoko? Non ho segnali su una trattativa con la Fiorentina: o rinnoveranno il presto alle stesse condizioni o lascerà Napoli. La Viola ha chiesto Politano, valutazione di 30 milioni di euro ed è una pista da seguire”.