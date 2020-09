Calciomercato Napoli, non solo Kalidou Koulibaly: anche Fabian Ruiz sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain

L’addio di Kalidou Koulibaly è ancora possibile. Il Napoli continua dunque a lavorare sul mercato per non farsi trovare impreparato in caso di assalto definitivo di Manchester City o Paris Saint-Germain. Sono ben due i piani di azione in caso di partenza del senegalese. In cima alla lista c’è Sōkratīs Papastathopoulos, mentre Marcos Senesi del Feyenoord resta un’alternativa, anche se più difficile da raggiungere.

In ogni caso, nelle ultime settimane sembra essersi creato un binario importante tra Napoli e Parigi, proprio perché Kalidou Koulibaly che potrebbe finire proprio all’ombra della Tour Eiffel. Tra i due club, però, il difensore senegalese non sarebbe stato l’unico oggetto di discussione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Leonardo risalenti a una decina di giorni fa sarebbero partiti per strappare informazioni su Fabiàn Ruiz. Anche il centrocampista spagnolo, infatti, sembrava in uscita quest’estate, ma non si era mai parlato della destinazione francese.

