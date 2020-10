Calciomercato Napoli, Nikola Maksimovic a un bivio: o rinnova o andrà via a gennaio

Quello di Arkadiusz Milik non è l’unico caso da risolvere nel Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve avviare la trattativa per il rinnovo del difensore serbo Nikola Maksimovic, il cui contratto scade il prossimo giugno. Il giocatore è rimasto in maglia azzurra, ma ora si trova di fronte ad un bivio per nulla simpatico. Aurelio De Laurentiis gli ha già comunicato che non ci sono altre soluzioni: o prolunga il suo accordo oppure al suo agente, Fali Ramadani, verrà dato mandato di trovare una soluzione per l’addio a titolo definitivo a gennaio.

Più o meno lo stesso discorso vale per Elseid Hysaj, anche lui in scadenza. Il Napoli dovrà fare tesoro di queste situazioni per evitare in futuro di arrivare a trattare i rinnovi con i calciatori ad appena un anno dal fatidico giugno in cui è previsto l’addio. Con José Callejon si è arrivati ai saluti, mentre Dries Mertens ha continuato a sposare la causa del Napoli.