Calciomercato Napoli, Luca Gotti sul futuro di Rodrigo De Paul: “Se andrà via? Non posso saperlo”

Rodrigo de Paul sta continuando a distinguersi all’Udinese, al di là della doppietta realizzata ai danni del Crotone. Il tecnico Luca Gotti ha parlato del calciatore accostato al Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Io ho visto la grande crescita di de Paul in parallelo dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, ciò che non potete vedere è che lui è un leader vero, un leader positivo. Alza la voce e sprona i compagni quando deve. Si sta completando a tuttotondo, questa è la sua grande forza”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se andrà via? “Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. E’ a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà a tavolino con la società per decidere il da farsi. Io e lui fin da subito siamo stati molto affini sulle cose che succedono e su come vediamo le cose. Questo ci facilita”.