Calciomercato Napoli, l’agente di Elseid Hysaj avverte: “Credo che andrà in un club che giocherà la Champions”

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del terzino albanese ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli non avrebbe meritato di perdere per come si è poi sviluppata la partita, però c’è qualche rimpianto in più per i primi 45 minuti ma è una gara che il Napoli poteva sia perdere che vincere. E’ stata una gara a viso aperto, il Napoli ha tenuto testa alla Juve. C’era un rigore grosso come una casa per il Napoli per il fallo su Zielinski e secondo me lì sarebbe cambiata la partita perché vai all’intervallo sul pareggio. I ragazzi erano felici al termine della gara anche perché il presidente si è complimentato con la squadra a fine gara”.

“Nel calcio ci sono le bandiere nel senso che se il Napoli ieri vinceva Gattuso aveva fatto una grande mossa a metterlo a sinistra. Invece ha perso e quindi hanno da dire che magari lui ha giocato a sinistra. Lui ha fatto una grandissima gara contro il Milan e giocò a sinistra, quindi bisogna fare pace col cervello. Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro”.