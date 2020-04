Calciomercato Napoli, l’agente di Arkadiusz Milik nega: “Sono in continuo contatto con il ds per il rinnovo”

Arkadiusz Milik sarebbe sempre più lontano dal Napoli. La Juventus di Maurizio Sarri ci ha messo gli occhi sopra. L’addio appare inevitabile nonostante i buoni numeri del polacco a fronte dei due infortuni patiti negli anni azzurri. David Pantak, agente dell’attaccante, ha parlato della situazione ai microfoni di calciomercato.it.

“In merito a tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo del Napoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al Coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”, ha detto il procuratore.