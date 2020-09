Calciomercato Napoli, la Roma voleva dimezzare il costo del riscatto in caso di infortunio di Arkadiusz Milik

La vicenda tra Napoli, Roma, Juventus e Arkadiusz Milik è quasi chiusa. L’attaccante polacco aveva risolto i suoi problemi con Aurelio De Laurentiis: uno si sarebbe tenuto gli stipendi, all’altro sarebbero spettati i soldi delle multe. L’accordo per risolvere le ultime pendenze era stato trovato, ma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato ha rivelato che la Roma voleva cambiare l’accordo. Il club giallorosso chiedeva un prestito biennale e non annuale. Inoltre, la “Lupa” pretendeva di inserire una clausola particolare: se il giocatore si fosse infortunato, il costo dell’obbligo di riscatto si sarebbe dimezzato. La società partenopea ha ovviamente rifiutato.

Ciro Venerato fa sapere che per il momento, da quando l’affare con la Roma è saltato, non si è mosso nessun altro club. La pista Valencia è da scartare, dal momento che è in crisi economica e non può investire i 25 milioni (più 5 di bonus) che richiede il Napoli. Il Newcastle si era spinto fino a 20 milioni, ma al giocatore non piace la destinazione e nel frattempo è arrivato un altro attaccante. Resisterebbe l’ipotesi del Tottenham.

