Calciomercato Napoli, Kalidou Koulibaly può andar via per 50 milioni

Kalidou Koulibaly può lasciare il Napoli per 50 milioni di Euro. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del difensore. “Adesso c’è anche l’ok del club a lasciarlo andare. Insomma, non si metterà certo di traverso, il giocatore, se il Napoli decidesse di cederlo, così come non imprecherebbe se il presidente lo confermasse. A lui piacerebbe fare una nuova esperienza, in Inghilterra, Spagna o Francia”.

“Già nella scorsa estate il suo addio era stato dato per certo, così come il passaggio al Paris Saint-Germain o al Manchester United. Ma, allora, nessuno dei due club interessati volle pagare gli 80 milioni di Euro chiesti da De Laurentiis. Dopo un anno, molte cose sono cambiate per l’evoluzione del COVID-19, tutti i club europei hanno subito danni economici rilevanti e certe cifre non sono più proponibili sul mercato. Oggi, il valore di Koulibaly non va oltre i 50 milioni di Euro ed a lui è interessato anche Carlo Ancelotti che lo porterebbe volentieri all’Everton”.