Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain offre sui 60 milioni per Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly resta in uscita dal Napoli, ma Aurelio De Laurentiis vuole continuare a dettare le condizioni. Sul giocatore ci sono Manchester City e Paris Saint-Germain. Gli intermediari sono al lavoro per provare a sbloccare questa cessione, senza però grande successo. L’idea del Napoli resta comunque quella di lasciarlo partire, tant’è che sta mantenendo bloccato Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal per sostituirlo. Il presidente azzurro non vuole svendere nessuno e aspetta offerte importanti.

“Il Manchester City resta fermo sulle proprie idee e sul risentimento per lo sgarbo ricevuto con Jorginho, mentre il Psg si è affacciato su Koulibaly con una proposta concreta avanzata al Napoli. E cioè, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a distanza di 9 mesi, causa fair play finanziario. E a queste cifre: 52 milioni cash e 7 di bonus. Una proposta che ancora non convince il presidente Aurelio De Laurentiis”, si legge su Tuttosport. Servirà trattare ancora a lungo per trovare una soluzione.

