Calciomercato Napoli, il Marsiglia parla di Arkadiusz Milik: “È tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi”

Arkadiusz Milik deve lasciare il Napoli. Il polacco ha aperto al Marsiglia smettendo quindi di aspettare la Juventus. Dalla Francia hanno spiegato che non vanno oltre i 9-10 milioni di Euro, dunque 5 in meno rispetto a quelli che vorrebbe il Napoli. Bisognerà aggiungere bonus e percentuale sulla rivendita per trovare l’intesa. L’attaccante dovrebbe rinnovare e poi partire in prestito con obbligo di riscatto, dilazionando il pagamento alla prossima stagione quando diventerebbe del Marsiglia.

Intanto Pablo Longoria, ds del Marsiglia, ha parlato proprio del polacco a Telfoot. “È un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo. Sanson in Premier? Ogni giorno si parla di Morgan, in ogni sessione. È un ottimo giocatore, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto, dei rumors non voglio parlare”.