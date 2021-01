Calciomercato Napoli, il Marsiglia continua a chiedere Arkadiusz Milik nonostante le offerte rifiutate

Arkadiusz Milik è sempre al centro del calciomercato. Il polacco lascerà sicuramente Napoli, ma rimane da capire se accadrà in questa sessione invernale o quando il contratto con il club azzurro scadrà, cioè il prossimo giugno. Il Marsiglia è ancora la squadra maggiormente interessata al bomber e sembra stiano arrivando novità considerevoli visti anche i contatti molti intensi che le parti stanno portando avanti nelle ultime ore. Ne ha parlato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo portale, fornendo le ultime novità sulla proposta francese.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Marsiglia si è spinto ad offrire fino ad 8 milioni più 1 di bonus (legati alla qualificazione dei francesi in Champions). Offerta respinta dal Napoli, che fra parte fissa (9/10) e variabile chiede 15 milioni, a cui poi aggiungere un supplemento del 25% sulla rivendita futura. Il Marsiglia ha giudicato questa richiesta troppo alta, ma il dialogo fra le società continua, con Milik che spera che si possa trovare un’intesa per tornare finalmente a giocare”.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.