Calciomercato Napoli: Gennaro Gattuso vicino alla conferma, Hirving Lozano a un passo dall’addio

Aurelio De Laurentiis non sente il bisogno di nuove conferme. Ha già deciso di confermare Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. L’allenatore resterà in azzurro anche il prossimo anno. Il presidente del Napoli ha già chiamato Jorge Mendes domenica pomeriggio, fissando per Barcellona l’appuntamento del possibile rinnovo fino al 2023 con 1,5 milioni di Euro di ingaggio. Questo il nuovo stipendio per “Ringhio”, che almeno per il momento non potrà fornire altre prove del suo operato in campionato. Un addio quasi sicuro è invece quello di Hirving Lozano, forse strapagato in estate. Il talento messicano non è mai riuscito ad emergere e ora si guarda attorno in cerca di nuove destinazioni. L’Atletico Madrid starebbe pensando a lui, ma ci sarebbero già anche altre proposte, come quella dell’Everton di Carlo Ancelotti. Anche il West Ham è sulle sue tracce.