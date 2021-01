Calciomercato Napoli, Fernando Llorente vicinissimo all’Udinese: la svolta entro lunedì

Tuttosport rivela che Fernando Llorente sarebbe sul punto di vestire la casacca bianconera dell’Udinese. In seguito alla negatività al Coronavirus di Victor Osimhen, Cristiano Giuntoli potrà accontentare lo spagnolo, che è in uscita da tempo. Kevin Lasagna finirebbe poi al Verona. La società friulana prenderà Fernando Llorente senza pagare il suo cartellino. Il Napoli, però, nel contratto inserirà una clausola che gli permetterà di incassare 500.000 Euro al raggiungimento di un determinato numero di goal da parte del giocatore.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche Ciro Venerato ha confermato l’interesse dell’Udinese ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. “L’Udinese ha ribadito al Napoli che non aspetterà oltre lunedì per Llorente. Penso che gli azzurri accetteranno. Sarà un trasferimento gratuito ma con bonus da 500mila euro legato a presenze e ai goal, potrebbe scattare alla quinta rete del calciatore”. Insomma, la rosa del Napoli è destinata a sfoltirsi. Ormai è solo questione di giorni.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.