Calciomercato Napoli, Fernando Llorente dovrebbe tornare alla Juventus dopo la Supercoppa Italiana

Fernando Llorente potrebbe finire di nuovo alla Juventus e molto presto. Diciamo pure a fine gennaio. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che parla del futuro dell’attaccante spagnolo, ancora in forze al Napoli. “La priorità per gennaio è completare il reparto offensivo con una quarta punta da aggiungere a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Alla Continassa è iniziato il casting e uno dei nomi che più intriga è quello di Fernando Llorente, grande ex finito ai margini nel Napoli (solo 19 minuti finora)”.

“La pista è possibile. Molto dipenderà dalle pretese degli azzurri e, nella migliore delle ipotesi, si preannuncia una operazione da fine gennaio, dopo la Supercoppa del 20 tra Juventus e Napoli”, si legge. Lo spagnolo, campione d’Europa e del mondo con la Nazionale delle “Furie Rosse”, non ha praticamente mai trovato spazio nel Napoli di Gennaro Gattuso. Per il finale di carriera, però, non andrà certo a svernare.