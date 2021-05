Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz piace soprattutto ad Atletico Madrid e Paris Saint-Germain

Fabian Ruiz si è ben distinto nel girone di ritorno e si è rivalutato, facendo ricredere chi lo aveva criticato. La Gazzetta dello Sport lo esalta e immagina dunque nuovi scenari di mercato. “Il nazionale spagnolo è molto richiesto, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid sono pronte a investire per riportarlo in Liga. Si parte da una richiesta base di 50 milioni di Euro”.

Il finale di stagione di Fabian Ruiz, tornato ai suoi livelli dopo un periodo così così, ha riacceso infatti l’interesse delle big d’Europa nei suoi confronti, soprattutto in Spagna. L’anno scorso Barcellona e Real Madrid erano sulle sue tracce. Secondo Sky Sport, però, oggi sarebbe l’Atletico Madrid ad aver messo nel mirino il centrocampista iberico, seguito comunque anche da altre squadre. A Fabian Ruiz non dispiacerebbe tornare in patria, ma non mancano offerte persino dalla Francia: il Paris Saint-Germain lo sta valutando dopo aver fallito l’acquisto di Allan 3 anni fa.