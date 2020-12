Calciomercato Napoli, Elseid Hysaj accostato di nuovo alla Roma

in

Elseid Hysaj ha un futuro ancora tutto da scrivere. L’albanese è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe la Roma fortemente intenzionata a prenderlo a parametro zero. Già un anno fa i giallorossi sembravano vicini al difensore azzurro, ma stavolta si dovrà fare sul serio.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La Roma ha avuto contatti con il suo procuratore, Mario Giuffredi, già dalla passata stagione e l’interessamento è stato confermato nel corso dei recenti colloqui tra l’agente del calciatore e Fienga e De Sanctis. Hysaj, attraverso il suo agente, ha interrotto i contatti con il Napoli per il rinnovo del contratto visto che da due anni non è stato trovato un punto d’incontro con il presidente De Laurentiis. Ci sono stati discorsi avviati con alcune società inglesi. Oggi la possibilità che vada all’estero sembra essere la più concreta, ma Hysaj alla Roma andrebbe di corsa, aveva già dato il suo gradimento un anno fa”, si legge.