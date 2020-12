Calciomercato Napoli, Daniele Pradè rivela: “Arkadiusz Milik? Ci abbiamo provato a luglio, ora non lo prendiamo in considerazione”

“Dopo Milano e quella grandissima partita pensavamo di poter ambire ai vertici, pii si è innescato un meccanismo di negatività e Prandelli deve essere bravo a lavorare su quello. Milik arriverà alla Fiorentina nella prossima sessione di mercato di gennaio? Parliamoci chiaro, Milik e Piatek sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione”, ha concluso il direttore sportivo dei toscani. Il Napoli dovrà trovare altre sistemazioni al polacco, che rischia di perdere l’Europeo.

