Calciomercato Napoli, Daniele Pradè allontana Arkadiusz Milik dalla Fiorentina

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola, parlando anche di mercato. “È stato un anno durissimo, che non ci aspettavamo di passare e diverso da tutti gli altri. Abbiamo avuto 42 casi di Covid tra giocatori e dipendenti, senza contare i familiari. Come Fiorentina abbiamo risentito più degli altri della mancanza dei nostri tifosi, la città vive di entusiasmo e non viverlo insieme ai tifosi è stato difficile. L’anno è stato molto duro, spero che il 2021 possa farci passare tutto alle spalle. Spero inizi una vita nuova”.

“Sarà un mercato come gli altri, di riparazione, dove tante squadre dovranno fare qualcosa. Al momento siamo in 29, siamo tanti e dobbiamo prendere le decisioni insieme all’allenatore. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane e ci sta dando risposte importanti, che è Vlahovic. Faccio un esempio: in questo momento Milik e Piatek non sono giocatori che sarebbe giusto andare prendere. Ci farebbero comodo ma ostacolerebbero la sua crescita, anche se sono grandi giocatori. Kouamé ha iniziato alla grandissima, ma dopo infortuni ci stanno dei periodi di down. Lo abbiamo aspettato. Poi ci sono giocatori scontenti, a cominciare da Cutrone che cercheremo di accontentare. Vuole giocare e proveremo a trovare insieme la soluzione migliore”.